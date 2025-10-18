«Снова упали лицом в грязь». Футболист Динамо рассказал о «полной тишине» в раздевалке после очередной потери очков

Защитник Динамо Денис Попов попытался объяснить, почему киевский клуб потерял очки в чемпионате Украины в пятом поединке подряд.

После ничьей с Зарей (1:1) Попов признался, что не понимает, почему Динамо в очередной раз не сумело удержать победный счет.

«Трудно сказать, что именно происходит, не могу назвать какую-то одну причину. Но, думаю, это уже не случайность, а закономерность, к сожалению, в негативном смысле. Эта ничья равнозначна поражению.

Откровенно скажу, даже страшно смотреть в таблицу. Если бы я знал точную причину происходящего, я бы ее вам назвал. Но сейчас мне очень трудно это сделать", — цитирует Попова пресс-служба Динамо.

Защитник добавил, что в раздевалке киевлян царила гнетущая атмосфера после игры против Зари.

«Настроение в раздевалке? Тишина. Полная тишина. А что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Мы снова оступились, снова упали лицом в грязь. Только на поле можно что-то доказать, но у нас не получается это сделать», — отметил Попов.

Динамо занимает третье место в таблице УПЛ, набрав 17 очков в девяти поединках.

Следующий матч киевская команда проведет в Лиге конференций. 23 октября бело-синие встретятся на выезде с турецким Самсунспором.

