Ярмоленко оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги
Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)
Стала известна заявка киевского Динамо на новый сезон украинской Премьер-лиги.
Заявка Динамо на сезон была опубликована на официальном сайте украинской Премьер-лиги.
В расширенный состав вошли 53 футболиста, однако в списке по неизвестным причинам отсутствует Андрей Ярмоленко, который этим летом вернулся в киевский клуб.
Также нет в заявке Сергея Булецы и Дениса Гармаша. Ранее стало известно, что новый сезон они могут начать в других клубах.
Новый сезон в УПЛ Динамо начнет матчем против Миная.
Накануне Динамо в товарищеском матче победило Аустрию Клагенфурт со счетом 9:0.