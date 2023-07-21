Ярмоленко оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги 21 июля, 11:40 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)

Стала известна заявка киевского Динамо на новый сезон украинской Премьер-лиги.

Заявка Динамо на сезон была опубликована на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

В расширенный состав вошли 53 футболиста, однако в списке по неизвестным причинам отсутствует Андрей Ярмоленко, который этим летом вернулся в киевский клуб.

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Также нет в заявке Сергея Булецы и Дениса Гармаша. Ранее стало известно, что новый сезон они могут начать в других клубах.

Новый сезон в УПЛ Динамо начнет матчем против Миная.

Накануне Динамо в товарищеском матче победило Аустрию Клагенфурт со счетом 9:0.