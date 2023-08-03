Динамо отдало конкуренту трех своих футболистов 3 августа, 13:46 Футболисты Динамо будут играть в Заре на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Три футболиста киевского Динамо перешли в луганскую Зарю.

Как сообщает официальный сайт Динамо, в луганском клубе продолжат карьеру левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые прошлый сезон провели в молодежной команде киевлян.

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Футболисты Динамо будут выступать за Зарю на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2023/24.

Перед этим на правах аренды из Динамо в Зарю перешли Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.

Следует отметить, что в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Заря опередила Динамо в турнирной таблице, заняв третье место, тогда как киевский клуб финишировал четвертым.

Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.

Позже украинский нападающий Артем Беседин перебрался из Динамо в казахстанский Ордабасы.

Кроме этого форвард киевского клуба Эрик Рамирес стал игроком колумбийского Атлетико Насьональ, а Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком Сивасспоре.