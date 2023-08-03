Динамо отдало конкуренту трех своих футболистов
Футболисты Динамо будут играть в Заре на правах аренды (Фото:ФК Динамо)
Три футболиста киевского Динамо перешли в луганскую Зарю.
Как сообщает официальный сайт Динамо, в луганском клубе продолжат карьеру левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые прошлый сезон провели в молодежной команде киевлян.
Футболисты Динамо будут выступать за Зарю на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2023/24.
Перед этим на правах аренды из Динамо в Зарю перешли Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.
Следует отметить, что в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Заря опередила Динамо в турнирной таблице, заняв третье место, тогда как киевский клуб финишировал четвертым.
Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.
Позже украинский нападающий Артем Беседин перебрался из Динамо в казахстанский Ордабасы.
Кроме этого форвард киевского клуба Эрик Рамирес стал игроком колумбийского Атлетико Насьональ, а Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком Сивасспоре.