Динамо отказалось от матча с румынским клубом после оскорбительного высказывания его владельца об Азове 15 апреля, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Вместо Стяуа Динамо сыграет Азовом (Фото:Mateusz Kostrzewa)

Киевское Динамо отказалось от матча с бухарестским Стяуа после того, как владелец румынского клуба Джиджи Бекали назвал украинский полк Азов «нацистской группировкой».

Динамо поблагодарило Бекали за помощь в организации тренировочного процесса своей команды в Румынии, но подчеркнуло, что наивысшим приоритетом является независимость Украины и всех, кто обеспечивает это военным и дипломатическим путем, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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"Руководство Динамо считает недопустимым высказывание владельца Стяуа Джиджи Бекали по поводу украинского полка Азов и не видит возможности проведения данного поединка. Об этом клуб Стяуа был уведомлен на следующий день после появления резонансных заявлений", - говорится в заявлении киевского клуба.

Вместо матча со Стяуа Динамо проведет благотворительный поединок с действующим чемпионом и лидером чемпионата Румынии ЧФР Клуж. Матч состоится 20 апреля, начало встречи в 21.30.

Накануне Динамо в благотворительном матче победило стамбульский Галатасарай со счетом 3:1.

Перед этим киевский клуб с таким же счетом обыграл варшавскую Легию, а сыгравший за две команды словенский легионер Беньямин Вербич после матча не сдержал слез.





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