После месяца без отключений света и при теплой погоде. Динамо открыло пункт несокрушимости в Киеве 24 марта, 07:23 Пункт несокрушимости Динамо (Фото:fcdynamo.com)

Киевское Динамо вместе с благотворительным фондом STELP и благотворительным фондом Фонд друзей Украины открыли брендовый динамовский Пункт несокрушимости.

Об этом идет речь на официальном сайте Динамо.

Его разместили в центре столицы Украины — у стадиона Динамо имени Валерия Лобановского.



На открытии присутствовали воспитанники Динамо 2010 года рождения и два игрока команды U19 — Андрей Маткевич и Арсений Филатов.

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Стоит отметить, что в Киеве около месяца не отключали свет, а на улице стало тепло.