После месяца без отключений света и при теплой погоде. Динамо открыло пункт несокрушимости в Киеве
Пункт несокрушимости Динамо (Фото:fcdynamo.com)
Киевское Динамо вместе с благотворительным фондом STELP и благотворительным фондом Фонд друзей Украины открыли брендовый динамовский Пункт несокрушимости.
Об этом идет речь на официальном сайте Динамо.
Его разместили в центре столицы Украины — у стадиона Динамо имени Валерия Лобановского.
На открытии присутствовали воспитанники Динамо 2010 года рождения и два игрока команды U19 — Андрей Маткевич и Арсений Филатов.
Стоит отметить, что в Киеве около месяца не отключали свет, а на улице стало тепло.