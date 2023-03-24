После месяца без отключений света и при теплой погоде. Динамо открыло пункт несокрушимости в Киеве

24 марта, 07:23
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Пункт несокрушимости Динамо (Фото:fcdynamo.com)

Пункт несокрушимости Динамо (Фото:fcdynamo.com)

Киевское Динамо вместе с благотворительным фондом STELP и благотворительным фондом Фонд друзей Украины открыли брендовый динамовский Пункт несокрушимости.

Об этом идет речь на официальном сайте Динамо.

Его разместили в центре столицы Украины — у стадиона Динамо имени Валерия Лобановского.

На открытии присутствовали воспитанники Динамо 2010 года рождения и два игрока команды U19 — Андрей Маткевич и Арсений Филатов.

Видео дня

Стоит отметить, что в Киеве около месяца не отключали свет, а на улице стало тепло.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Валерий Лобановский ФК Динамо (Киев) Стадион Динамо имени Лобановского пункты несокрушимости

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