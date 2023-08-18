«Азов — герои Украины». Динамо красноречиво ответило на позорный поступок болельщиков Ариса — фото

18 августа, 08:24
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Киевляне прошли Арис в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Динамо)

Киевляне прошли Арис в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо прокомментировало тяжелую победу над Арисом и передало послание их болельщикам.

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В первом матче между командами, который проходил в Греции, фаны Ариса вывесили скандальный баннер, унижая достоинство Азова.

Скриншот
Фото: Скриншот

Однако после вылета греков из Лиги конференций Динамо в своем Instagram ответило на позорную провокацию со стороны их болельщиков.

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«Отправили жалкие провокации обратно в Грецию.

Домой.

Азов — герои Украины", — написала пресс-служба киевского клуба.

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Напомним, что Динамо прошло Арис в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.

Ранее экс-игрок сборной Украины призвал Динамо уничтожить Арис за позорное поведение их болельщиков.

Также игроки Динамо сразу после серии пенальти красивым жестом унизили фанатов Ариса.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций

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