«Азов — герои Украины». Динамо красноречиво ответило на позорный поступок болельщиков Ариса — фото 18 августа, 08:24 Киевляне прошли Арис в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо прокомментировало тяжелую победу над Арисом и передало послание их болельщикам.

В первом матче между командами, который проходил в Греции, фаны Ариса вывесили скандальный баннер, унижая достоинство Азова.

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Однако после вылета греков из Лиги конференций Динамо в своем Instagram ответило на позорную провокацию со стороны их болельщиков.

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«Отправили жалкие провокации обратно в Грецию.

Домой.

Азов — герои Украины", — написала пресс-служба киевского клуба.

Напомним, что Динамо прошло Арис в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.

Ранее экс-игрок сборной Украины призвал Динамо уничтожить Арис за позорное поведение их болельщиков.

Также игроки Динамо сразу после серии пенальти красивым жестом унизили фанатов Ариса.