Стало известно, в какой город на время войны переехало Динамо — фото
Динамовцы продолжают тренироваться (Фото:drohobych-rada.gov.ua)
Футболисты киевского Динамо из-за войны выехали из столицы Украины и продолжают тренироваться.
Для спортивных занятий и товарищеских матчей динамовцы выбрали базу в Дрогобыче Львовской области, сообщает официальный сайт городского совета.
«Мы благодарны руководству Дрогобычского общества, ведь мы опробовали несколько полей для тренировок и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия», — сказал генеральный директор Резо Чохонелидзе.
Ранее сообщалось, что словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич продолжит карьеру в варшавской Легии.
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