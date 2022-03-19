Стало известно, в какой город на время войны переехало Динамо — фото

19 марта, 21:21
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Динамовцы продолжают тренироваться (Фото:drohobych-rada.gov.ua)

Динамовцы продолжают тренироваться (Фото:drohobych-rada.gov.ua)

Футболисты киевского Динамо из-за войны выехали из столицы Украины и продолжают тренироваться.

Для спортивных занятий и товарищеских матчей динамовцы выбрали базу в Дрогобыче Львовской области, сообщает официальный сайт городского совета.

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«Мы благодарны руководству Дрогобычского общества, ведь мы опробовали несколько полей для тренировок и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия», — сказал генеральный директор Резо Чохонелидзе.

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drohobych-rada.gov.ua
Фото: drohobych-rada.gov.ua
drohobych-rada.gov.ua
Фото: drohobych-rada.gov.ua
drohobych-rada.gov.ua
Фото: drohobych-rada.gov.ua
drohobych-rada.gov.ua
Фото: drohobych-rada.gov.ua
drohobych-rada.gov.ua
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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Ранее сообщалось, что словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич продолжит карьеру в варшавской Легии.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) Дрогобич

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