Конец черной серии. Впервые с 31 августа Динамо выиграло в чемпионате Украины

В 10-м туре Премьер-лиги киевляне на своем поле обыграли криворожский Кривбасс, который был на первом месте УПЛ.

Пять матчей подряд Динамо сыграло вничью в Премьер-лиге, добавим сюда две ничьи и поражение Шахтера в последних матчах — и 10-й тур Кривбасс начинал на первом месте в турнирной таблице.

Реклама

Однако свое лидерство подтвердить Кривбасс не смог. Уже в первом тайме Динамо забило три гола, воспользовавшись дырами в обороне соперника. А дальше команды доигрывали встречу. И даже в такой ситуации киевляне забили еще раз. Перед финальным свистком Герреро точным ударом в угол поставил точку в матче.

Динамо — Кривбасс — 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Таким образом, Динамо впервые победило в чемпионате Украины с 31 августа. И поднялось на второе место в турнирной таблице. Лидером УПЛ стал Шахтер, а Кривбасс опустился на пятую позицию.

Фото: flashscore.ua

В следующем тура Шахтер сыграет с Динамо. Игра пройдет 2 ноября во Львове.

Ранее Суркис отреагировал на информацию о том, что Ярмоленко возглавит Динамо вместо Шовковского.