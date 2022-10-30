Украинская Премьер-лига. Днепр-1 укрепил лидерство, Динамо прервало серию неудач — видео
Динамо победило Кривбасс 3:1 (Фото:ФК Кривбасс)
Сегодня, 30 октября, состоялось три матча 10-го тура украинской Премьер-лиги.
Днепр-1 благодаря единственному голу Пихаленка обыграл Черноморец и закрепился на первом месте, оторвавшись от второго Шахтера, у которого на один сыгранный матч меньше, на пять очков.
Динамо после двух поражений и двух ничьих в последних четырех матчах в УПЛ и Лиге Европы наконец одержало победу.
Подопечные Луческу благодаря дублю Буяльского и голу Ваната обыграли Кривбасс 3:1 и поднялись на седьмую строчку.
В еще одном матче дня Львов разошелся миром с Металлистом - 1:1.
Результаты матчей:
Днепр-1 - Черноморец 1:0
Гол: Пихалонок, 23
Львов - Металлист 1:1
Голы: Ременяк, 78 - Прядун, 9
Удаление: Прядун, 62
Динамо - Кривбасс 3:1
Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 - Дебелко, 45+2
Нереализованный пенальти: Циганков, 58
Турнирная таблица
Накануне Шахтер не смог победить Александрию (2:2).