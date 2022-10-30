Украинская Премьер-лига. Днепр-1 укрепил лидерство, Динамо прервало серию неудач — видео 30 октября, 19:00 Динамо победило Кривбасс 3:1 (Фото:ФК Кривбасс)

Сегодня, 30 октября, состоялось три матча 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Днепр-1 благодаря единственному голу Пихаленка обыграл Черноморец и закрепился на первом месте, оторвавшись от второго Шахтера, у которого на один сыгранный матч меньше, на пять очков.

Видео дня

Динамо после двух поражений и двух ничьих в последних четырех матчах в УПЛ и Лиге Европы наконец одержало победу.

Подопечные Луческу благодаря дублю Буяльского и голу Ваната обыграли Кривбасс 3:1 и поднялись на седьмую строчку.

В еще одном матче дня Львов разошелся миром с Металлистом - 1:1.

Результаты матчей:

Днепр-1 - Черноморец 1:0

Гол: Пихалонок, 23

Львов - Металлист 1:1

Голы: Ременяк, 78 - Прядун, 9

Удаление: Прядун, 62

Динамо - Кривбасс 3:1

Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 - Дебелко, 45+2

Нереализованный пенальти: Циганков, 58

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Шахтер не смог победить Александрию (2:2).