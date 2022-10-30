Украинская Премьер-лига. Днепр-1 укрепил лидерство, Динамо прервало серию неудач — видео

30 октября, 19:00
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Динамо победило Кривбасс 3:1 (Фото:ФК Кривбасс)

Динамо победило Кривбасс 3:1 (Фото:ФК Кривбасс)

Сегодня, 30 октября, состоялось три матча 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Днепр-1 благодаря единственному голу Пихаленка обыграл Черноморец и закрепился на первом месте, оторвавшись от второго Шахтера, у которого на один сыгранный матч меньше, на пять очков.

Видео дня

Динамо после двух поражений и двух ничьих в последних четырех матчах в УПЛ и Лиге Европы наконец одержало победу.

Подопечные Луческу благодаря дублю Буяльского и голу Ваната обыграли Кривбасс 3:1 и поднялись на седьмую строчку.

В еще одном матче дня Львов разошелся миром с Металлистом - 1:1.

Результаты матчей:

Днепр-1 - Черноморец 1:0
Гол: Пихалонок, 23

https://www.youtube.com/watch?v=qNErZlMzJvk&ab_channel=FootballHub

Львов - Металлист 1:1
Голы: Ременяк, 78 - Прядун, 9
Удаление: Прядун, 62

https://www.youtube.com/watch?v=qOtEyH6b-w0&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Динамо - Кривбасс 3:1
Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 - Дебелко, 45+2
Нереализованный пенальти: Циганков, 58

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Шахтер не смог победить Александрию (2:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков) ФК Динамо (Киев) ФК Кривбасс ФК Львов СК Днепр-1

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