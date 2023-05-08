Динамо одержало тяжелую победу над Кривбассом и осталось в борьбе за золото украинской Премьер-лиги — видео 8 мая, 15:44 Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило криворожский Кривбасс со счетом 1:0 в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Судьбу матча решил единственный гол Дениса Попова, который на 48-й минуте отправил мяч в сетку ударом головой после навеса Андриевского.

Динамо осталось на четвертом месте, отставая от лидера Шахтера на 10 очков, и все еще сохраняет шансы на чемпионство.

Видео дня

Кривбасс — Динамо 0:1

Гол: Попов, 48

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Динамо победило Ворсклу (2:1).