Динамо одержало тяжелую победу над Кривбассом и осталось в борьбе за золото украинской Премьер-лиги — видео
Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо победило криворожский Кривбасс со счетом 1:0 в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.
Судьбу матча решил единственный гол Дениса Попова, который на 48-й минуте отправил мяч в сетку ударом головой после навеса Андриевского.
Динамо осталось на четвертом месте, отставая от лидера Шахтера на 10 очков, и все еще сохраняет шансы на чемпионство.
Кривбасс — Динамо 0:1
Гол: Попов, 48
Турнирная таблица
В предыдущем туре УПЛ Динамо победило Ворсклу (2:1).