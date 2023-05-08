Динамо одержало тяжелую победу над Кривбассом и осталось в борьбе за золото украинской Премьер-лиги — видео

8 мая, 15:44
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Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило криворожский Кривбасс со счетом 1:0 в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Судьбу матча решил единственный гол Дениса Попова, который на 48-й минуте отправил мяч в сетку ударом головой после навеса Андриевского.

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Динамо осталось на четвертом месте, отставая от лидера Шахтера на 10 очков, и все еще сохраняет шансы на чемпионство.

Видео дня

Кривбасс — Динамо 0:1
Гол: Попов, 48

https://www.youtube.com/watch?v=laAHj-ivpmc&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Динамо победило Ворсклу (2:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) ФК Кривбасс

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