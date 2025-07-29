Динамо во второй раз разгромило мальтийский клуб и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов — видео

29 июля, 22:51
Поделиться:
Динамо не заметило сопротивления со стороны Хамруна (Фото: ФК Динамо)

Динамо не заметило сопротивления со стороны Хамруна (Фото: ФК Динамо)

Киевское Динамо в польском Люблине победило мальтийский Хамрун Спартанс со счетом 3:0 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой украинского клуба с идентичным счетом.

https://www.youtube.com/watch?v=DvtvsGvjyZU&ab_channel=FootballHub

Первый мяч в воротах мальтийцев побывал уже на 12-й минуте, но рефери отменил гол из-за игры рукой.

Читайте также:
Лига чемпионов: Динамо Киев разгромно побеждает — результаты ответных матчей второго раунда квалификации

На 28-й минуте киевляне все же добились своего — ошибкой в обороне воспользовался Ванат.

Реклама

Прошло еще семь минут как Бражко замкнул прострел Шапаренко и удвоил преимущество Динамо.

Точку в матче во втором тайме поставил Михавко

В третьем квалификационном раунде Динамо сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) -- Пафос (Кипр), первый матч между которыми завершился вничью 1:1.

Динамо — Хамрут Спартанс 3:0 (первый матч — 3:0)
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Ранее сообщалось, что вингер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига чемпионов ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies