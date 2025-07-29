Динамо не заметило сопротивления со стороны Хамруна (Фото: ФК Динамо)

Киевское Динамо в польском Люблине победило мальтийский Хамрун Спартанс со счетом 3:0 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой украинского клуба с идентичным счетом.

Первый мяч в воротах мальтийцев побывал уже на 12-й минуте, но рефери отменил гол из-за игры рукой.

На 28-й минуте киевляне все же добились своего — ошибкой в обороне воспользовался Ванат.

Прошло еще семь минут как Бражко замкнул прострел Шапаренко и удвоил преимущество Динамо.

Точку в матче во втором тайме поставил Михавко

В третьем квалификационном раунде Динамо сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) -- Пафос (Кипр), первый матч между которыми завершился вничью 1:1.

Динамо — Хамрут Спартанс 3:0 (первый матч — 3:0)

Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Ранее сообщалось, что вингер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.