Украинская Премьер-лига. Днепр-1 разгромил Зорю и стал лидером, Динамо одержало третью победу подряд 9 октября, 20:10 Днепр-1 победил благодаря хет-трику Довбика (Фото:СК Днепр-1)

Состоялись три матча 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Днепр-1 разгромил Зорю 3:0 и вышел на первое место чемпионата, опередив Шахтер на два очка. Героем встречи стал форвард днепрян Артем Довбик, забивший три гола.

Киевское Динамо обыграло Рух 2:0, одержав третью победу подряд в чемпионате, которая позволила киевскому клубу подняться на восьмое место. Два гола в составе Динамо забил Виталий Буяльский, еще один гол на счету Александра Тимчика.

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К слову, матч был прерван более чем на час из-за воздушной тревоги.



В еще одном матче дня Кривбасс и Минай разошлись миром — 0:0.

Днепр-1 — Заря 3:0

Голы: Довбик, 29, 59, 75

Кривбасс — Минай 0:0

Удаление: Дибанго, 43 (Кривбасс)

Динамо — Рух 2:0

Голы: Буяльский, 43, 61

Ранее сообщалось, что Колос не воспользовался шансом догнать Шахтер в турнирной таблице УПЛ.