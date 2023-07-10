Ярмоленко сделал дубль. Динамо с издевательским счетом победило словенский клуб — видео
Ярмоленко оба гола забил в первом тайме (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо со счетом 9:0 победило словенский Триглав в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.
Счет в матче открыл Ярмоленко, удачно сыграв на добивании. После этого Буяльский удвоил преимущество киевлян, а в конце первого тайма Ярмоленко оформил дубль, снова удачно выбрав позицию в штрафной после сейва вратаря.
Во втором тайме динамовцы продолжили доминировать на поле и отправили в ворота соперника еще шесть голов — Диалло и Волошин оформили по дублю, еще по голу забили Леднев и Яцык.
Динамо — Триглав — 9:0
Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык.
Стартовый состав Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук, Биловар, Дубинчак, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито.
Во 2-м тайме на замены выходили: Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин.
Следующий матч Динамо сыграет 12 июля против швейцарского Янг Бойз.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко отметился дебютным голом после возвращения в Динамо.