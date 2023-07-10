Ярмоленко сделал дубль. Динамо с издевательским счетом победило словенский клуб — видео 10 июля, 12:36 Ярмоленко оба гола забил в первом тайме (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо со счетом 9:0 победило словенский Триглав в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.

Счет в матче открыл Ярмоленко, удачно сыграв на добивании. После этого Буяльский удвоил преимущество киевлян, а в конце первого тайма Ярмоленко оформил дубль, снова удачно выбрав позицию в штрафной после сейва вратаря.

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Во втором тайме динамовцы продолжили доминировать на поле и отправили в ворота соперника еще шесть голов — Диалло и Волошин оформили по дублю, еще по голу забили Леднев и Яцык.

Динамо — Триглав — 9:0

Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык.



Стартовый состав Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук, Биловар, Дубинчак, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито.

Во 2-м тайме на замены выходили: Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин.

Следующий матч Динамо сыграет 12 июля против швейцарского Янг Бойз.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко отметился дебютным голом после возвращения в Динамо.

