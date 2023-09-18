Уверенная победа в УПЛ. Динамо прервало серию из трех поражений подряд — видео

18 сентября, 19:01
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Динамо поднялось на седьмое место (Фото:ФК Динамо)

Динамо поднялось на седьмое место (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило полтавскую Ворсклу со счетом 2:0 в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Динамо открыло счет уже на 5-й минуте матча — Дубинчак пяткой отдал на Волошина, который низом пробил мимо голкипера.

Киевляне удвоили преимущество на 83-й минуте усилиями Бенито, который пробежал с мячом большое расстояние, обыграл голкипера и отправил круглого в незащищенные ворота.

Видео дня

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Таким образом, Динамо прервало серию из трех поражений подряд — от Черноморца в чемпионате и дважды от Бешикташа в квалификации Лиги конференций.

Победа позволила динамовцам подняться на седьмое место, однако у киевского клуба еще есть три матча в запасе. Ворскла занимает девятую строчку.

В следующем туре Динамо сыграет с ЛНЗ Черкассы, а Ворскла встретится с Кривбассом.

Динамо — Ворскла 2:0
Голы: Волошин, 5, Бенито, 83

https://www.youtube.com/watch?v=YYZ44sBRtGI&ab_channel=FootballHub

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Андрей Ярмоленко озвучил цель Динамо на сезон после вылета из еврокубков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) ФК Ворскла

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