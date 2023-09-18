Уверенная победа в УПЛ. Динамо прервало серию из трех поражений подряд — видео 18 сентября, 19:01 Динамо поднялось на седьмое место (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо победило полтавскую Ворсклу со счетом 2:0 в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Динамо открыло счет уже на 5-й минуте матча — Дубинчак пяткой отдал на Волошина, который низом пробил мимо голкипера.

Киевляне удвоили преимущество на 83-й минуте усилиями Бенито, который пробежал с мячом большое расстояние, обыграл голкипера и отправил круглого в незащищенные ворота.

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Таким образом, Динамо прервало серию из трех поражений подряд — от Черноморца в чемпионате и дважды от Бешикташа в квалификации Лиги конференций.

Победа позволила динамовцам подняться на седьмое место, однако у киевского клуба еще есть три матча в запасе. Ворскла занимает девятую строчку.

В следующем туре Динамо сыграет с ЛНЗ Черкассы, а Ворскла встретится с Кривбассом.

Динамо — Ворскла 2:0

Голы: Волошин, 5, Бенито, 83

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее Андрей Ярмоленко озвучил цель Динамо на сезон после вылета из еврокубков.