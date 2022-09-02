Динамо подписало форварда сборной Ямайки

2 сентября, 23:15
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Детали трансфера не разглашаются (Фото:ФК Копер)

Детали трансфера не разглашаются (Фото:ФК Копер)

Киевское Динамо подписало вингера словенского Копера и сборной Ямайки Кахима Парриса.

О трансфере в Instagram сообщил уже бывший клуб 22-летнего игрока.

«Кахим Паррис покидает наш клуб и переезжает в Украину, в киевское Динамо. 22-летний ямаец провел 47 матчей и забил 13 голов за Копер.

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Это самый прибыльный трансфер в истории нашего клуба. Кахим, спасибо и удачи!" — говорится в заявлении словенского клуба.

Детали трансфера не разглашаются. Рыночная трансферная стоимость Парриса оценивается в 800 тыс. евро.

Ранее Динамо объявило о подписании ведущего футболиста луганской Зари Владислава Кабаева.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев) Фото

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