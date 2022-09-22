За 2 млн евро. Динамо объявило о подписании нидерландского хавбека

22 сентября, 18:37
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У Лонвейка есть опыт выступлений за юношеские сборные Нидерландов (Фото:ФК Динамо Киев)

У Лонвейка есть опыт выступлений за юношеские сборные Нидерландов (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо объявило о подписании нидерландского полузащитника датского Виборга Джастина Лонвейка.

22-летний хавбек подписал с «бело-синими» контракт сроком на пять лет.

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https://twitter.com/DynamoKyiv/status/1572967093280055299

Сумма трансфера нидерландца не разглашается, однако журналист Эндрю Тодос в Twitter писал, что за футболиста Динамо заплатило 2 млн евро.

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Джастин является воспитанником ПСВ, но за первую команду родного клуба он так и не сыграл ни одного матча.

В Виборг Лонвейк перешел в начале 2021 года из Утрехта. У него есть опыт выступлений за юношеские сборные Нидерландов разных возрастов.

Ранее Динамо подписало вингера словенского Копера и сборной Ямайки Кахима Парриса.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Динамо (Киев)

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