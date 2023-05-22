Динамо — футболистам Барселоны: Рекомендуем заявиться на чемпионат России 22 мая, 12:05 Россияне уничтожили стадион в Чернигове (Фото:ФК Десна)

Киевское Динамо выразило возмущение высказыванием футболистов Барселоны Алекса Бальде и Сержи Роберто, которые после победы каталонского клуба в чемпионате Испании обратились к российским болельщикам со словами благодарности.

Пресс-служба Динамо в ответ на заявления игроков Барселоны опубликовала пост в Twitter с рекомендацией футболистам каталонского клуба перебраться поближе к российским болельщикам.

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«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК Барселона переехать ближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Десна в ответ на высказывания футболистов Барселоны пригласила каталонский клуб сыграть на разрушенном стадионе в Чернигове.