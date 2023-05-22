Динамо — футболистам Барселоны: Рекомендуем заявиться на чемпионат России

22 мая, 12:05
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Россияне уничтожили стадион в Чернигове (Фото:ФК Десна)

Россияне уничтожили стадион в Чернигове (Фото:ФК Десна)

Киевское Динамо выразило возмущение высказыванием футболистов Барселоны Алекса Бальде и Сержи Роберто, которые после победы каталонского клуба в чемпионате Испании обратились к российским болельщикам со словами благодарности.

Пресс-служба Динамо в ответ на заявления игроков Барселоны опубликовала пост в Twitter с рекомендацией футболистам каталонского клуба перебраться поближе к российским болельщикам.

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«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК Барселона переехать ближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении клуба.

https://twitter.com/DynamoKyiv/status/1660291650302648325

Ранее Десна в ответ на высказывания футболистов Барселоны пригласила каталонский клуб сыграть на разрушенном стадионе в Чернигове.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Динамо (Киев)

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