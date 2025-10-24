«Чтобы не ругать человека»: Леоненко назвал худшего игрока Динамо в матче против Самсунспора

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от Самсунспора (0:3) в поединке Лиги конференций по футболу.

Экс-футболист считает, что худшим игроком в составе Динамо был защитник Александр Караваев, который не реализовал лучший момент киевлян в матче.

«Хочу спросить Караваева: Александр, а что ты тренируешь на тренировках, если забить в такой ситуации не можешь? Мяч не прыгал, в воротах никого не было, а он даже в штангу не попал. Это я еще мягко сказал, чтобы не ругать человека», — цитирует Леоненко sport-express.ua.

По мнению Леоненко, Караваев также крайне неудачно сыграл в эпизоде со вторым голом турецкой команды.

«Второй гол на его совести. А вообще худших там много. Тот самый Попов, который в простых ситуациях отдает гранаты своим партнерам», — отметил экс-форвард.

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В целом безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.

