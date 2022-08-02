Динамо на длительный срок потеряло нападающего 2 августа, 11:54 Контракт Супряги с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года (Фото:ФК Динамо)

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга из-за травмы пропустит около двух-трех месяцев.

Об этом рассказал агент игрока Яковенко, сообщает ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

По словам агента, Супрягу беспокоит тазобедренный сустав и врачи еще год назад рекомендовали футболисту сделать операцию, чтобы не чувствовать дискомфорта и играть без ограничений, однако тогда он отказался от хирургического вмешательства.

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Теперь футболист решил таки сделать операцию, поскольку во время предсезонных сборов начал чувствовать боль.

«Восстановление Владислава будет зависеть от того, что скажет хирург. Предварительно — это несколько месяцев. Где-то два-три», — сказал Яковенко.

Вторую часть прошлого сезона Супряга провел в аренде в итальянской Сампдории, а по завершении соглашения вернулся в Динамо.

Контракт Супряги с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич перешел в греческий Панатинаикос.

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