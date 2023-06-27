«Ну что, сынок, пора домой?». Динамо оригинально представило Ярмоленко диалогом с Суркисом — видео
Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо опубликовало видео разговора президента клуба Игоря Суркиса и нападающего Андрея Ярмоленко после возвращения футболиста в столичную команду.
Видео диалога Суркиса и Ярмоленко было опубликовано в официальном аккаунте Динамо в Instagram.
Суркис и Ярмоленко пообщались по видеосвязи, во время которой президент Динамо пригласил футболиста обратно, а игрок назвал киевский клуб родным.
— Ну что, сынок, пора домой?
— Да, пора. Динамо — это моя родная команда.
— Жду.
— Жду встречи.
— Давай, сынок, обнимаю.
Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко будет зарабатывать в Динамо около 1 млн долларов в год, что примерно столько же, как у главного тренера клуба Мирчи Луческу.