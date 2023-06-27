«Ну что, сынок, пора домой?». Динамо оригинально представило Ярмоленко диалогом с Суркисом — видео

27 июня, 18:05
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Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года (Фото:ФК Динамо)

Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо опубликовало видео разговора президента клуба Игоря Суркиса и нападающего Андрея Ярмоленко после возвращения футболиста в столичную команду.

Видео диалога Суркиса и Ярмоленко было опубликовано в официальном аккаунте Динамо в Instagram.

Суркис и Ярмоленко пообщались по видеосвязи, во время которой президент Динамо пригласил футболиста обратно, а игрок назвал киевский клуб родным.

Видео дня

— Ну что, сынок, пора домой?

— Да, пора. Динамо — это моя родная команда.

— Жду.

— Жду встречи.

— Давай, сынок, обнимаю.

Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко будет зарабатывать в Динамо около 1 млн долларов в год, что примерно столько же, как у главного тренера клуба Мирчи Луческу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Игорь Суркис Трансферы Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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