«Ну что, сынок, пора домой?». Динамо оригинально представило Ярмоленко диалогом с Суркисом — видео 27 июня, 18:05 Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо опубликовало видео разговора президента клуба Игоря Суркиса и нападающего Андрея Ярмоленко после возвращения футболиста в столичную команду.

Видео диалога Суркиса и Ярмоленко было опубликовано в официальном аккаунте Динамо в Instagram.

Суркис и Ярмоленко пообщались по видеосвязи, во время которой президент Динамо пригласил футболиста обратно, а игрок назвал киевский клуб родным.

Видео дня

— Ну что, сынок, пора домой?

— Да, пора. Динамо — это моя родная команда.



— Жду.



— Жду встречи.



— Давай, сынок, обнимаю.

Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко будет зарабатывать в Динамо около 1 млн долларов в год, что примерно столько же, как у главного тренера клуба Мирчи Луческу.

