«Слишком банальная». Болельщики не в восторге от новой формы Динамо — видео 18 июля, 10:48 Динамо представило три комплекта новой формы (Фото:Скриншот видео)

Киевское Динамо презентовало три комплекта формы на следующий сезон.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, опубликовав видеопредставление в Instagram.

Домашний и выездной комплекты выполнены в традиционных цветах Динамо — белом и синем. Третий комплект — желтого цвета.

Видео дня

В презентации приняли участие игроки киевского клуба Николай Шапаренко и Денис Попов.

Болельщики довольно критично отреагировали на новую форму команды.

«Синяя хорошая, белая такая себе. В последние годы были лучше», «Представили форму классно, но форма слишком банальная», «Ну такая, можно было и лучше. Дизайн простой очень», «Прошлая лучше в 100 раз», «Ничего особенного», — написали в комментариях болельщики.

Сейчас Динамо находится в Австрии, где готовится к новому сезону.

В спаррингах Динамо разгромило бухарестское Динамо (4:1), австрийский Вольфсбергер (8:0) и словенский Триглав (9:0), сыграли вничью с Янг Бойз (3:3), а на днях уверенно победило Арис (4:0).