Ярмоленко не сыграет в следующем матче Динамо в Лиге конференций — клуб назвал причину
Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)
35-летний ветеран Андрей Ярмоленко не поможет киевскому Динамо в выездном поединке Лиги конференций против турецкого Самсунспора.
Один из лидеров Динамо не сыграет из-за простуды, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножной мышцы. В процессе восстановления также Кристиан Биловар, который имеет проблемы с приводящей мышцей.
Колумбиец Анхель Торрес продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения. Он близок к возвращению в общую тренировочную группу, отметили в Динамо.
Динамо сыграет против Самсунспора в четверг, 23 октября. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
На старте Лиги конференций подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2) в номинально домашнем поединке.
Ранее футболист Динамо рассказал о «полной тишине» в раздевалке после очередной потери очков.