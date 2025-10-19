35-летний ветеран Андрей Ярмоленко не поможет киевскому Динамо в выездном поединке Лиги конференций против турецкого Самсунспора.

Один из лидеров Динамо не сыграет из-за простуды, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножной мышцы. В процессе восстановления также Кристиан Биловар, который имеет проблемы с приводящей мышцей.

Колумбиец Анхель Торрес продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения. Он близок к возвращению в общую тренировочную группу, отметили в Динамо.

Динамо сыграет против Самсунспора в четверг, 23 октября. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

На старте Лиги конференций подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас (0:2) в номинально домашнем поединке.

Ранее футболист Динамо рассказал о «полной тишине» в раздевалке после очередной потери очков.