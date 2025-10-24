«Результат — как и свет»: Милевский потроллил Динамо после разгромного поражения от Самсунспора — фото
Артем Милевский потроллил Динамо Киев (Фото: instagram.com/timi1010)
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на поражение Динамо от турецкого Самсунспора (0:3) в рамках второго тура Лиги конференций.
Милевский опубликовал пост в Instagram-stories, в котором потроллил команду Александра Шовковского.
Артем добавил темный кадр с подписью: «Результат — как и свет. Его просто нет».
Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.
Ранее сообщалось, что Шахтер на последней минуте проиграл Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.