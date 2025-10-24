Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на поражение Динамо от турецкого Самсунспора (0:3) в рамках второго тура Лиги конференций.

Милевский опубликовал пост в Instagram-stories, в котором потроллил команду Александра Шовковского.

Артем добавил темный кадр с подписью: «Результат — как и свет. Его просто нет».

Фото: instagram.com/timi1010

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер на последней минуте проиграл Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.