Луческу на аватарке. Динамо креативно обратилось к фанатам перед еврокубковым матчем — фото 12 августа, 16:10 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Киевский клуб проведет второй поединок с Арисом в рамках квалификации Лиги конференций.

Первая встреча, которая прошла в Греции, завершилась минимальной победой Ариса. Вторая игра состоится 17 августа на родине у главного тренере Динамо Мирчи Луческу — в Бухаресте (Румыния).

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В преддверии важного противостояния пресс-служба «бело-синих» обратилась к своим болельщикам, чтобы те поддержали команду.

Динамо обновило свои аватарки на официальных страницах в социальных сетях, добавив туда афишу с Луческу.

Фото: Динамо Киев в Instagram

Также в ленте был опубликован пост «Поддержи Динамо», который намерен популяризовать предстоящую игру.

Напомним, Луческу откровенно рассказал о справедливости пенальти в ворота Динамо в матче против Ариса.

Ранее сообщалось, что капитан Динамо превзошел достижение Блохина в еврокубках.