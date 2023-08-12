Луческу на аватарке. Динамо креативно обратилось к фанатам перед еврокубковым матчем — фото
Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)
Киевский клуб проведет второй поединок с Арисом в рамках квалификации Лиги конференций.
Первая встреча, которая прошла в Греции, завершилась минимальной победой Ариса. Вторая игра состоится 17 августа на родине у главного тренере Динамо Мирчи Луческу — в Бухаресте (Румыния).
В преддверии важного противостояния пресс-служба «бело-синих» обратилась к своим болельщикам, чтобы те поддержали команду.
Динамо обновило свои аватарки на официальных страницах в социальных сетях, добавив туда афишу с Луческу.
Также в ленте был опубликован пост «Поддержи Динамо», который намерен популяризовать предстоящую игру.
Напомним, Луческу откровенно рассказал о справедливости пенальти в ворота Динамо в матче против Ариса.
Ранее сообщалось, что капитан Динамо превзошел достижение Блохина в еврокубках.