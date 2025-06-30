Динамо сыграет против бывшего клуба Милевского

30 июня, 10:43
Динамовцы готовятся к новому сезону (Фото: ФК Динамо)

Киевское Динамо проведет контрольный матч против венгерской Кишварды на сборах в Австрии.

Об этом сообщает официальный сайт Кишварды.

Спарринг состоится в субботу, 5 июля. Точное время начала встречи пока неизвестно.

Для Кишварды это будет не первая встреча с представителями УПЛ в этом межсезонье — 2 июля венгры проведут игру против луганской Зари.

В прошлом сезоне Кишварда стала победителем второй лиги Венгрии и вышла в высший дивизион.

Интересно, что за Кишварду в 2018 году выступал экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тарас Михавко претендует на престижную награду в Европе Golden Boy Web-2025.

