Динамо сыграет против бывшего клуба Милевского
Динамовцы готовятся к новому сезону (Фото: ФК Динамо)
Киевское Динамо проведет контрольный матч против венгерской Кишварды на сборах в Австрии.
Об этом сообщает официальный сайт Кишварды.
Спарринг состоится в субботу, 5 июля. Точное время начала встречи пока неизвестно.
Для Кишварды это будет не первая встреча с представителями УПЛ в этом межсезонье — 2 июля венгры проведут игру против луганской Зари.
В прошлом сезоне Кишварда стала победителем второй лиги Венгрии и вышла в высший дивизион.
Интересно, что за Кишварду в 2018 году выступал экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тарас Михавко претендует на престижную награду в Европе Golden Boy Web-2025.