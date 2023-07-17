Динамо разгромило бывший клуб Блохина — видео
Динамо одержало очередную уверенную победу (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо в товарищеском матче на сборах в Австрии со счетом 4:0 победило кипрский Арис, за который в сезоне-1989/90 выступал легенда украинского футбола Олег Блохин.
Следует отметить, что в заявке Динамо отсутствовал Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в клуб.
Динамо — Арис 4:0
Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1
Динамо (стартовый состав): Бущан, Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Леднев, Кабаев, Бенито
Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани
Ранее в рамках подготовки к новому сезону Динамо победило бухарестское Динамо (4:1), разгромили австрийский Вольфсбергер (8:0) и словенский Триглав (9:0), сыграли вничью с Янг Бойз (3:3).