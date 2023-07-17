Динамо разгромило бывший клуб Блохина — видео 17 июля, 10:01 Динамо одержало очередную уверенную победу (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо в товарищеском матче на сборах в Австрии со счетом 4:0 победило кипрский Арис, за который в сезоне-1989/90 выступал легенда украинского футбола Олег Блохин.

Динамовцы открыли счет в конце первого тайма, когда отличился Сидорчук. В начале второй половины встречи Бенито удвоил преимущество киевлян.

На последних минутах матча Волошин отправил в ворота Ариса третий мяч, а через несколько минут оформил дубль, установив окончательный счет — 4:0.

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Следует отметить, что в заявке Динамо отсутствовал Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в клуб.

Динамо — Арис 4:0

Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1

Динамо (стартовый состав): Бущан, Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Леднев, Кабаев, Бенито

Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани

Ранее в рамках подготовки к новому сезону Динамо победило бухарестское Динамо (4:1), разгромили австрийский Вольфсбергер (8:0) и словенский Триглав (9:0), сыграли вничью с Янг Бойз (3:3).