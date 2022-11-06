Украинская Премьер-лига. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо разгромило Черноморец — видео 6 ноября, 18:46 Динамо поднялось на шестое место (Фото:ФК Динамо)

Состоялись три заключительных матча 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо на выезде уверенно справилось с Черноморцем - 3:0. Голами в составе Динамо отличились Буяльский, Ванат и Цыганков с пенальти. Победа позволила киевскому клубу подняться на шестое место.

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Днепр-1 первым попустил в матче с Минаем, но за 11 минут забил три гола и победил со счетом 3:1, восстановив преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы в пять очков.

Также волевую победу одержал Рух, обыгравший Кривбасс со счетом 2:1.

Результаты матчей:

Черноморец - Динамо 0:3

Голы: Цыганков, 25 (пен), Буяльский, 48, Ванат, 90+2



Днепр-1 - Минай 3:1

Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 78 - Воробчак, 64

Движение - Кривбасс 2:1

Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Волошин, 48

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в 11-м туре УПЛ Шахтер разгромил Ингулец (3:0), а Заря обыграла Металлист (3:2).