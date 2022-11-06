Украинская Премьер-лига. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо разгромило Черноморец — видео

6 ноября, 18:46
Поделиться:
Динамо поднялось на шестое место (Фото:ФК Динамо)

Динамо поднялось на шестое место (Фото:ФК Динамо)

Состоялись три заключительных матча 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо на выезде уверенно справилось с Черноморцем - 3:0. Голами в составе Динамо отличились Буяльский, Ванат и Цыганков с пенальти. Победа позволила киевскому клубу подняться на шестое место.

Видео дня

Днепр-1 первым попустил в матче с Минаем, но за 11 минут забил три гола и победил со счетом 3:1, восстановив преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы в пять очков.

Также волевую победу одержал Рух, обыгравший Кривбасс со счетом 2:1.

Результаты матчей:

Черноморец - Динамо 0:3
Голы: Цыганков, 25 (пен), Буяльский, 48, Ванат, 90+2

https://www.youtube.com/watch?v=VbQY4RWx024&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Днепр-1 - Минай 3:1
Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 78 - Воробчак, 64

https://www.youtube.com/watch?v=Asoz3GIaAgA&ab_channel=FootballHub

Движение - Кривбасс 2:1
Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Волошин, 48

https://www.youtube.com/watch?v=4q7w4SWROII&ab_channel=FootballHub

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне в 11-м туре УПЛ Шахтер разгромил Ингулец (3:0), а Заря обыграла Металлист (3:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) ФК Динамо (Киев) ФК Кривбасс СК Днепр-1 ФК Рух ФК Минай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X