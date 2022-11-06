Украинская Премьер-лига. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо разгромило Черноморец — видео
Динамо поднялось на шестое место (Фото:ФК Динамо)
Состоялись три заключительных матча 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Динамо на выезде уверенно справилось с Черноморцем - 3:0. Голами в составе Динамо отличились Буяльский, Ванат и Цыганков с пенальти. Победа позволила киевскому клубу подняться на шестое место.
Днепр-1 первым попустил в матче с Минаем, но за 11 минут забил три гола и победил со счетом 3:1, восстановив преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы в пять очков.
Также волевую победу одержал Рух, обыгравший Кривбасс со счетом 2:1.
Результаты матчей:
Черноморец - Динамо 0:3
Голы: Цыганков, 25 (пен), Буяльский, 48, Ванат, 90+2
Днепр-1 - Минай 3:1
Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 78 - Воробчак, 64
Движение - Кривбасс 2:1
Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Волошин, 48
Турнирная таблица
Накануне в 11-м туре УПЛ Шахтер разгромил Ингулец (3:0), а Заря обыграла Металлист (3:2).