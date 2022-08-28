Динамо стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги с сенсационного разгрома от Днепра-1 28 августа, 19:30 Динамо провалило старт в УПЛ (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо сенсационно проиграло Днепру-1 со счетом 0:3 в матче, которій проходил в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги, но для обеих команд стал первым в новом сезоне чемпионата.

Днепр-1 открыл счет на 43-й минуте, когда Пихаленок прострелил на Сарапия, а тот красивым ударом ножницами отправил мяч в ворота.

Днепрянам удалось удвоить преимущество в начале второго тайма, когда на 55-й минуте Пихаленок точным ударом завершил комбинацию, которую начали Гуцуляк и Бузанелло.

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Динамовцы пытались спасти положение, однако создали для этого мало моментов, а в конце матча пропустили третий гол, который снял все вопросы относительно победителя игры. Уже в компенсированное арбитром время Рубчинский удачно сыграл на добивании и установил окончательный счет 3:0.

Динамо — Днепр-1 0:3

Голы: Сарапий, 43, Пихаленок, 55, Рубчинский, 90+1

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее Шахтер обыграл Кривбасс (1:0), одержав первую победу в новом сезоне украинской Премьер-лиги.

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