Шовковский установил новый рекорд Динамо, побив историческое достижение Реброва

Александр Шовковский во главе киевского Динамо установил новую рекордную серию без поражений в рамках чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура чемпионата Украины «бело-синие» сыграли вничью с Карпатами (3:3), упустив победу на последних минутах.

Киевлянам удалось продлить рекордную серию, которая насчитывает уже 39 матчей (27 побед и 12 ничьих). Это новый рекорд Динамо.

Шовковскому удалось превзойти результат, который был установлен еще во времена Сергея Реброва (31 победа и 7 ничейных результатов).

В турнирной таблице УПЛ Динамо продолжает лидировать с 15 очками, тогда как Карпаты поднялись на 10-ю строчку, имея в своем активе восемь баллов.

Ранее Шовковский назвал виновных, из-за которых Динамо упустило победу над Карпатами.