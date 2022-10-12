Динамо — Ренн. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 12 октября, 15:29 Динамо примет Ренн в Кракове (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

НВ представляет анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Ренном.



Матч Динамо (Украина) — Ренн (Франция) состоится 13 октября в 19:45 по киевскому времени в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.



Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать о Динамо перед матчем:

без очков занимает 4 место в группе с отставанием в три очка от третьего АЕК Ларнака и семь — от Ренна;

идет на 8 строчке украинской Премьер-лиги, отставая на 6 очков от лидера Днепра-1;

одержало три победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях;

не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга ( травмы).

Что нужно знать про Ренн перед матчем:

занимает 2 место в группе, уступая ее лидеру Фенербахче по дополнительным показателям;

находится на 6 строчке французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 8 очков;

не проигрывает в 9 последних поединках во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;

Ориентировочные составы:

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин

Ренн: Манданда, Ассиньон, Теате, Родон, Меллинг, Терье, Тет, Бурижо, Угочукву, Майер, Гуйри

Динамо со счетом 1:2 проиграло на выезде французскому Ренну в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.



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