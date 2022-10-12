Динамо — Ренн. Где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо примет Ренн в Кракове (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
НВ представляет анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Ренном.
Матч Динамо (Украина) — Ренн (Франция) состоится 13 октября в 19:45 по киевскому времени в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать о Динамо перед матчем:
- без очков занимает 4 место в группе с отставанием в три очка от третьего АЕК Ларнака и семь — от Ренна;
- идет на 8 строчке украинской Премьер-лиги, отставая на 6 очков от лидера Днепра-1;
- одержало три победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях;
- не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).
Что нужно знать про Ренн перед матчем:
- занимает 2 место в группе, уступая ее лидеру Фенербахче по дополнительным показателям;
- находится на 6 строчке французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 8 очков;
- не проигрывает в 9 последних поединках во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;
Ориентировочные составы:
Динамо: Нещерет, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин
Ренн: Манданда, Ассиньон, Теате, Родон, Меллинг, Терье, Тет, Бурижо, Угочукву, Майер, Гуйри
Динамо со счетом 1:2 проиграло на выезде французскому Ренну в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.
НВ