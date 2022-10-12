Динамо — Ренн. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

12 октября, 15:29
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Динамо примет Ренн в Кракове (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Динамо примет Ренн в Кракове (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

НВ представляет анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Ренном.

Матч Динамо (Украина) — Ренн (Франция) состоится 13 октября в 19:45 по киевскому времени в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать о Динамо перед матчем:

  • без очков занимает 4 место в группе с отставанием в три очка от третьего АЕК Ларнака и семь — от Ренна;
  • идет на 8 строчке украинской Премьер-лиги, отставая на 6 очков от лидера Днепра-1;
  • одержало три победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях;
  • не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).

Что нужно знать про Ренн перед матчем:

  • занимает 2 место в группе, уступая ее лидеру Фенербахче по дополнительным показателям;
  • находится на 6 строчке французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 8 очков;
  • не проигрывает в 9 последних поединках во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;

Ориентировочные составы:

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин

Ренн: Манданда, Ассиньон, Теате, Родон, Меллинг, Терье, Тет, Бурижо, Угочукву, Майер, Гуйри

Динамо со счетом 1:2 проиграло на выезде французскому Ренну в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев)

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