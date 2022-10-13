Динамо — Ренн. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 13 октября, 03:00 Динамо проиграло Ренну в матче третьего тура (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

НВ следит за ходом игры четвертого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Ренном. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 13 октября.



Ориентировочные составы:

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин

Ренн: Манданда, Ассиньон, Теате, Родон, Меллинг, Терье, Тет, Бурижо, Угочукву, Майер, Гуйри

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Матч состоится в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Динамо без очков занимает 4 место в группе с отставанием в 3 очка от третьего АЕК Ларнака и 7 — от Ренна. Команда идет на 8 строчке украинской Премьер-лиги, отставая на 6 очков от лидера Днепра-1.

Клуб одержал 3 победы в 5 последних играх во всех турнирах при 2 поражениях. За коллектив не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).

Ренн занимает 2 место в группе, уступая ее лидеру Фенербахче по дополнительным показателям. Клуб находится на 6 строчке французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 8 очков;

Команда не проигрывает в 9 последних поединках во всех турнирах при 6 победах и 3 ничьих. Коллектив не имеет кадровых потерь накануне поединка.

Статистика знает три матча между командами. В двух случаях победило Динамо, в одном — Ренн.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ренн является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,75, то, что выиграет Динамо, оценивается в 4,75, ничья — в 3,60.

Динамо со счетом 1:2 проиграло на выезде французскому Ренну в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

