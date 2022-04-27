«Ждем, чтобы туда пришли наши войска». Футболист Динамо сообщил, что его родители остаются в оккупированном Херсоне 27 апреля, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Караваев выступает за Динамо с 2019 года (Фото:ФК Динамо)

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев сообщил, что его родители сейчас находятся в оккупированном российскими войсками Херсоне.

Караваев рассказал, что с его родителями все в порядке и выразил надежду, что в ближайшее время ВСУ освободят оккупированную территорию, сообщает Zorya Londonsk.

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«Я родом из Херсона, родился там, и там сейчас мои родители. Пока все хорошо. Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска и освободили наших граждан, которые там теперь. Я очень переживаю, каждый день звоню. Хочу, чтобы как можно скорее наступил мир», — сказал Караваев.



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Ранее футболист сборной Украины Виктор Коваленко, который также родом из Херсона, рассказал, что российские оккупанты убили его друга.

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