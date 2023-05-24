Динамо с курьезным голом разгромило Колос в украинской Премьер-лиге — видео

24 мая, 15:46
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Динамо занимает четвертое место (Фото:ФК Динамо)

Динамо занимает четвертое место (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо со счетом 3:0 на выезде обыграло ковалевский Колос в 28-м туре украинской Премьер-лиги.

Динамо открыло счет на 9-й минуте после курьезного ляпа голкипера Колоса Волынца, которого запрессинговал Перрис, после чего мяч оказался в сетке.

Киевлянам удалось удвоить преимущество во втором тайме, когда на 68-й минуте Андриевский попал в ворота ударом из-за пределов штрафной.

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Точку в матче на 93-й минуте поставил Волошин, который замкнул прострел Шапаренко.

Динамо осталось на четвертом месте и еще имеет шансы побороться за бронзовые награды.

Колос — Динамо 0:3
Голы: Волынец, 9 (авт), Андриевский, 68, Волошин, 90+3

https://www.youtube.com/watch?v=wwfQOCoqs2E&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Днепр-1 уступил Ворскле (1:2) и усложни себе задачу в борьбе за чемпионство УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) ФК Колос

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