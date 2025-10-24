«Думаете, он действительно заболел?». Экс-форвард Динамо назвал «настоящую» причину отсутствия Ярмоленко в матче с Самсунспором

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко поставил под сомнение официальную причину отсутствия игрока киевского клуба Андрея Ярмоленко в матче второго тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3) .

По официальной информации, Ярмоленко пропустил игру из-за простуды, однако Саленко имеет другую версию, сообщает Footboom.

«Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая нынче атмосфера в Динамо», — сказал Саленко.

Реклама

Следует отметить, что безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Милевский потроллил Динамо после разгромного поражения от Самсунспора.