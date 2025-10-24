«Думаете, он действительно заболел?». Экс-форвард Динамо назвал «настоящую» причину отсутствия Ярмоленко в матче с Самсунспором
Олег Саленко (Фото: footballhub.com.ua)
Бывший нападающий Динамо Олег Саленко поставил под сомнение официальную причину отсутствия игрока киевского клуба Андрея Ярмоленко в матче второго тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3).
По официальной информации, Ярмоленко пропустил игру из-за простуды, однако Саленко имеет другую версию, сообщает Footboom.
«Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая нынче атмосфера в Динамо», — сказал Саленко.
Следует отметить, что безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.
