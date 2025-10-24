«Думаете, он действительно заболел?». Экс-форвард Динамо назвал «настоящую» причину отсутствия Ярмоленко в матче с Самсунспором

24 октября, 11:25
Поделиться:
Олег Саленко (Фото: footballhub.com.ua)

Олег Саленко (Фото: footballhub.com.ua)

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко поставил под сомнение официальную причину отсутствия игрока киевского клуба Андрея Ярмоленко в матче второго тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3).

По официальной информации, Ярмоленко пропустил игру из-за простуды, однако Саленко имеет другую версию, сообщает Footboom.

«Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая нынче атмосфера в Динамо», — сказал Саленко.

Реклама

Читайте также:
«Уже всем надоело»: Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций

Следует отметить, что безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Милевский потроллил Динамо после разгромного поражения от Самсунспора.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев) Лига конференций Олег Саленко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies