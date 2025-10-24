«В команде его не уважают». Саленко призвал уволить Шовковского и назвал тренера, который должен возглавить Динамо
Олег Саленко (Фото: ФК Динамо)
Бывший нападающий киевского Динамо Олег Саленко прокомментировал поражение «бело-синих» в матче второго тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3).
Саленко заявил, что главная проблема Динамо — это главный тренер Александр Шовковский и его помощники, сообщает Footboom.
«В Динамо нынче разброд полный. В раздевалке главный тренер ничего толком не говорит, нет управления коллективом. А помощники Шовковского? Это же клоунада полная! Разве могут работать в тренерском штабе такого клуба, как киевское Динамо, подобные „специалисты“? Я с ужасом теперь жду противостояния с Шахтером», — заявил Саленко.
Экс-динамовец рассказал, чего не хватает Шовковскому и считает, что его нужно заменить на Юрия Калитвинцева.
«Авторитета. В команде его не уважают, не воспринимают как наставника, как главного тренера. Нужно менять главного тренера и тренерский штаб. Я думаю, что порядок в команде навел бы Юрий Калитвинцев», — сказал Саленко
