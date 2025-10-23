«Понабирали на работу не понятно кого»: Сабо рассказал, как завершится матч Динамо против Самсунспора

23 октября, 12:26
Динамо сыграет против Самсунспора в Лиге конференций (Фото: ФК Динамо Киев)

Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча Динамо против Самсунспора в Лиге конференций.

Знаменитый наставник раскритиковал киевлян из-за проблем в клубе.

«Хотелось бы действительно увидеть победу киевлян и перестали говорить, что от Динамо осталось одно название и все такое, но.

Понимаешь, беспокоит меня все то, что происходит в клубе сейчас. Даже и не знаю, как бы это правильно сказать… Просто понабирали на работу не понятно кого и нынче в Динамо какой-то каламбур. Каждый тянет в свою сторону, а Шовковский последний в очереди, кого будут слушать. Читал я интервью этих непонятных мне людей, рассказывают, как все должно быть, как клуб должен развиваться, но, что мы видим?.

Все это я к тому, что у команды есть же главный тренер, го-лов-ный, понимаешь? И он (Шовковский) действительно должен быть главным! Дело Суркисов — давать деньги, а тренер должен отвечать и за тактику, и за трансферы, и за результат.

Ну и опять же, взяли на работу какого-то там тренера, что должен отвечать за аналитику (речь идет о Мацее Кендзереке, — прим.) и такое впечатление, что он Шовковскому явно не ту информацию подает. Полно тех тренеров в лагере сейчас и это неправильно!".

Сабо не смог дать оценку турецкой команде, однако верит, что Динамо прервет безвыигрышную полосу, которая насчитывает пять матчей.

«Трудно мне что-то сказать об этом Самсунге или как там его правильно эта команда называется, но с турецкими клубами у нас исторически более-менее хорошо получается играть. Да и соперник — не гранд тамошнего футбола, как Галатасарай, Бешикташ или Фенербахче.

Однако очень сложно Динамо нынче дается игра, потому что много разговоров вокруг команды не о футболе. И еще мне интересно, как проходила подготовка команды после паузы на игры сборных, все ли сейчас в нормальных кондициях, особенно из тех футболистов, которые вызывались в национальную команду …

Если Шовковский настроит так как следует команду, Динамо должно победить. Думаю, будет 2:1 в нашу пользу", — сказал Сабо в интервью Украинскому футболу.

Матч основного этапа Лиги конференций между Динамо и Самсунспором состоится сегодня, 23 октября. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций Йожеф Сабо

