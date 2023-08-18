«Продолжаем приближать победу». Динамо сделало ценный подарок для ВСУ — фото

18 августа, 16:26
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Автомобили отправятся в горячие точки (Фото:ФК Динамо)

Автомобили отправятся в горячие точки (Фото:ФК Динамо)

Динамо передало на фронт на нужды Вооруженным силам Украины пять автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба в Instagram.

Отмечается, что в комплект вошли скорая помощь со всем необходимым оборудованием для спасения раненых бойцов и грузовые машины для обеспечения удобной логистики в горячих точках.

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«Продолжаем приближать Победу над врагом вместе. Только совместными усилиями, день за днем, метр за метром, мы сможем достичь желаемой цели, чтобы жить в мирной независимой Украине», — говорится в сообщении клуба.

Накануне Динамо в серии пенальти обыграло греческий Арис и вышло в раунд плей-офф Лиги конференций.

После финального свистка динамовцы подбежали к трибуне с фанами Ариса, красноречиво ответив им за баннер против Азова в первом матче.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ФК Динамо (Киев) Война России против Украины

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