Ляп Нещерета и супергол Андриевского: как сыграли Динамо и Шахтер — видео 22 апреля, 19:14 Борьба за мяч (Фото:ФК Шахтер)

Матч 22 тура чемпионати Украины состоялся в Киеве и завершился вничью.

Несмотря на свой статус поединок не оправдал ожиданий болельщиков. Довольно вялая игра с минимумом ударов по воротах и со множеством фолов. Мы вели онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер.

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Счет в матче гости открыли довольно быстро. На 12-й минуте Степаненко дальним ударом отправил мяч в нижний угол ворот. Тут была явная ошибка голкипера киевлян Нещерета.

Второй за тайм удар нанесло Динамо — уже перед самым перерывом. Да и как нанесло, Волошин пытался протолкнуть мяч где-то с метра, но Трубин сыграл надежно.

После перерыва остроты на поле не добавилось. Но Динамо таки смогло отыграться. Степаненко нарушил правила, Андриевский нанес прицельный удар со штрафного и мяч от перекладины влетел в сетку ворот. Ничья, которая устроила обе команды.

Динамо — Шахтер — 1:1

Голы: Андриевский, 82 — Степаненко, 12.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский (Царенко, 75), Волошин (Рамирес, 75), Ванат (Гармаш, 74).

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 60), Матвиенко, Степаненко, Гочолеишвили (Швед, 75), Бондаренко, Джурасек (Назарина, 61), Судаков, Траоре (Сикан, 75).

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