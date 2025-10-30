«Ультрас показывали средние пальцы». Британский журналист рассказал о противостоянии фанов Динамо и Шахтера в Кубке Украины

Первый тайм прошел под диктовку «горняков», однако те не смогли закрепить свою доминацию забитым голом. Огорчить киевлян гостям удалось на старте второй половины встречи — Мейреллиш отправил мяч в сетку. Однако этого оказалось мало, чтобы выйти в четвертьфинал. Хозяева перевернули все с ног на голову благодаря голам Ярмоленко и Герреро.

Особенной была атмосфера и на трибунах. Ультрас обоих коллективов подготовили мощные перформансы. Киевские болельщики пришли на матч в масках и вывесили баннер с надписью: «Бийся або бійся».

Фото: Шмигиль NEWS

На гостевом секторе фанаты «горняков» растянули баннер с текстом: «Masks off» («Снять маски»).

Фото: Zorya Londonsk

В разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос, который посетил матч, поделился эмоциями от классического, передал атмосферу стадиона и рассказал об эпизоде, когда киевские фаны показывали средние пальцы в сторону болельщиков Шахтера.

«Это, наверное, лучшая атмосфера, которую я чувствовал на стадионе, как, я думаю, и большинство людей после начала полномасштабной войны. Как раз в последние недели Динамо повысило квоту болельщиков и допускало на трибуны больше четырех тысяч. Ультрас обеих команд делали очень сильные перформансы. У киевлян были маски и пиротехника, а контра от Шахтера тоже была очень прикольной. Они как-то узнали, что динамовцы будут в масках, и тогда сами придумали идею с баннером, чтобы те маски выбросить.

После этого динамовские ультрас подбежали к сектору фанов Шахтера и показывали средние пальцы. Вообще такое ощущение, что это было немного по атмосфере старых времен — конечно, не так жестко, но что-то подобное. И, конечно, вживую, прямо возле поля, где я стоял, была действительно очень прикольная атмосфера, и даже на поле чувствовалось напряжение. В первом тайме Шахтер доминировал, но не смог забить — Нещерет просто тащил все. А в конце матча Динамо, возможно, благодаря такой поддержке трибун, и забило те два гола.

И действительно, эта радость и эмоции от трибун — это было очень-очень прикольно. Но будет интересно, как Шахтер будет реагировать уже в воскресенье в УПЛ. Думаю, что реванш и шанс на реванш у них точно есть" - сказал Тодос.

Отметим, что 2 ноября Шахтер сыграет против Динамо в чемпионате Украины.

