«У них кризис». Британский журналист рассказал, как игроки Шахтера отреагировали на поражение от Динамо в Кубке Украины
Игроки «горняков» перед матчем против Динамо (Фото: ФК Шахтёр)
В среду, 29 октября, донецкий Шахтер проиграл киевскому Динамо (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
«Горняки» доминировали в первом тайме, но не смогли реализовать свои моменты. Повести в счете им удалось в начале второй половины встречи — Мейреллиш огорчил Нещерета.
Однако голы Ярмоленко и Герреро перевернули игру с ног на голову и вывели Динамо в четвертьфинал Кубка Украины. Стоит отметить, что за пять последних матчей во всех турнирах донетчане одержали лишь одну победу — над Кудривкой (4:0).
Британский журналист Эндрю Тодос, который присутствовал на стадионе, рассказал, как игроки «горняков» отреагировали на поражение и что им нужно сделать, чтобы выйти из кризиса.
«Относительно реакции Шахтера. Игроки были немного расстроены. Сейчас у них тяжелая серия: в последних пяти матчах только одна победа, три поражения и одна ничья. И теперь действительно можно сказать, что у них кризис.
Я думаю, что сейчас будет очень большое давление на команду, чтобы они победили 2 ноября на Арене Львов. Им нужен реванш, чтобы прервать эту серию. Я думаю, что они будут максимально мотивированы, чтобы это сделать.
Посмотрим — на Арене Львов Шахтер всегда лучше играет против Динамо в «классическом». Поэтому посмотрим, эта тенденция продолжится или нет", — сказал Тодос.
2 ноября украинское классическое состоится уже в рамках 11-го тура УПЛ. Начало игры во Львове — в 18:00.
