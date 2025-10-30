«У них кризис». Британский журналист рассказал, как игроки Шахтера отреагировали на поражение от Динамо в Кубке Украины

«Горняки» доминировали в первом тайме, но не смогли реализовать свои моменты. Повести в счете им удалось в начале второй половины встречи — Мейреллиш огорчил Нещерета.

Однако голы Ярмоленко и Герреро перевернули игру с ног на голову и вывели Динамо в четвертьфинал Кубка Украины. Стоит отметить, что за пять последних матчей во всех турнирах донетчане одержали лишь одну победу — над Кудривкой (4:0).

Британский журналист Эндрю Тодос, который присутствовал на стадионе, рассказал, как игроки «горняков» отреагировали на поражение и что им нужно сделать, чтобы выйти из кризиса.

«Относительно реакции Шахтера. Игроки были немного расстроены. Сейчас у них тяжелая серия: в последних пяти матчах только одна победа, три поражения и одна ничья. И теперь действительно можно сказать, что у них кризис.

Я думаю, что сейчас будет очень большое давление на команду, чтобы они победили 2 ноября на Арене Львов. Им нужен реванш, чтобы прервать эту серию. Я думаю, что они будут максимально мотивированы, чтобы это сделать.

Посмотрим — на Арене Львов Шахтер всегда лучше играет против Динамо в «классическом». Поэтому посмотрим, эта тенденция продолжится или нет", — сказал Тодос.

2 ноября украинское классическое состоится уже в рамках 11-го тура УПЛ. Начало игры во Львове — в 18:00.

