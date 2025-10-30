«Это сработало у Шовковского». Британец назвал лучших игроков Динамо в матче против Шахтера в Кубке Украины

В среду, 29 октября, киевское Динамо победило Шахтер со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины.

В первом тайме «горняки» владели инициативой, однако благодаря уверенной игре Руслана Нещерета в воротах им не удалось открыть счет. Гости вышли вперед в начале второй половины встречи после гола Мейреллиша.

Реклама

Впрочем, голы Ярмоленко и Герреро перевернули все с ног на голову и позволили киевлянам пробиться в четвертьфинал турнира.

В разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос выделил четырех игроков Динамо, усилия которых помогли хозяевам одержать победу над Шахтером.

«Динамо, возможно, не было лучшей командой в этом кубковом матче. Шахтер действительно сильно сыграл в первом тайме — просто не мог забить. Наверное, для меня игроком поединка действительно является Руслан Нещерет, который сделал несколько очень хороших сэйвов и много раз спасал команду.

Также Ярмоленко показал, что он может играть в роли нападающего, и уже второй матч подряд демонстрирует нормальную, качественную игру. Герреро также мне понравился, когда он вышел на замену вместо Андрея. Вот это сработало у Шовковского.

И Шола, я думаю, набирает обороты после трансфера летом. Начинает приобщаться к атакам, к игре и так далее. Я думаю, что он там может стать ключевым игроком в ближайшие месяцы, возможно, уже после зимней паузы — когда полностью адаптируется и начнет нормально что-то показывать", — сказал Тодос.

Отметим, что 2 ноября Шахтер сыграет против Динамо в чемпионате Украины.

Ранее британский журналист рассказал о противостоянии фанов Динамо и Шахтера в Кубке Украины.