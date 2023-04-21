Динамо — Шахтер: кто выиграет суперматч чемпионата Украины — прогноз 21 апреля, 21:03 Матч первого круга выиграл донецкий клуб (Фото:ФК Шахтер)

Букмекеры назвали фаворита центрального поединка 22 тура украинской Премьер-лиги.

В субботу, 22 апреля, в Киеве сыграют Динамо и Шахтер. На каких бы местах в турнирной таблице не были клубы, матчи у них всегда принципиальные. Начало встречи в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер.

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В УПЛ лидирует донецкий клуб. Именно «горняков» букмекеры называют фаворитами встречи. Коэффициент на победу Шахтера — 2.08, на ничью — 3.85, на победу Динамо — 3.80. Вероятность исхода встречи в процентах: успех Шахтера — 48%, ничья — 25%, победа Динамо — 27%.

Букмекеры не ожидают сверхрезультативного поединка и прогнозируют не более двух голов в матче.

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