«Не хотел никого обидеть». Футболист Динамо объяснил свои слова об игроках Шахтера после победы в Кубке Украины

30 октября, 21:27
Денис Попов (Фото: ФК Динамо Киев)

Защитник киевского Динамо Денис Попов объяснил, почему после победы над Шахтером (2:1) в Кубке Украины назвал «пародией» уровень нынешних игроков «горняков» по сравнению с предыдущим поколением.

Попов заявил, что не намеревался обидеть игроков донецкого клуба, сообщает Tribuna.com.

«Если это вызвало такой большой резонанс, то будет правильно разъяснить смысл моих слов. Речь шла о том, что уровень страстей в этих матчах не такой, как раньше. Он, можно сказать, несколько угас. Поэтому я только имел в виду, что нынешние игроки Шахтера — еще молодые и не видели тех матчей, которые были раньше.

Они еще не такие опытные как Марлос, Мораес, Тайсон и другие легенды Шахтера. Но я не сомневаюсь в их перспективе, и что они смогут стать игроками их уровня. Для кого-то это, наверное, было первое Классическое. Сами понимаете, это эмоции после игры.

Наверное, я подобрал неправильное слово — и так оно получилось. Но у меня не было намерения кого-то как-то обидеть. Я даже не придал этому внимания. Думаю, что мой комментарий будет понятен", — сказал Попов.

Ранее экс-тренер клубов УПЛ Олег Дулуб раскрыл секрет победы Динамо над Шахтером.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Денис Попов ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол Кубок Украины

