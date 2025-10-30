Бывший наставник Карпат, Черноморца, Львова и ЛНЗ Олег Дулуб поделился мыслями о матче 1/8 финала Кубка Украины, в котором Динамо победило Шахтер со счетом 2:1.

По словам Дулуба, ключевым фактором в победе киевлян стали замены, а особенно выход Владимира Бражко в начале второго тайма, сообщает Украинский футбол.

«После его появления в Динамо сразу заработал треугольник Бражко-Пихаленок-Буяльский.

Бражко пробивал из-за пределов штрафной площади, Пихаленок сделал тоже три удара, которые привели к угловым, подачи с которых выполнял Буяльский. С третьего раза до мяча добирается Бражко, который пробивает, после чего на добивании оказывается Герреро, который и забивает победный гол", — сказал тренер.

Дулуб также отметил, что важную роль сыграл опыт игроков Динамо.

«Динамовцы хорошо использовали фланги. Нельзя также не отметить средний возраст команд. Разница составляет три года в пользу Динамо: 26.8 против 23.5. Если взять по игрокам, то именно опыт Ярмоленко (36), Буяльского (32), Караваева (32), Пихаленка (28) сыграли свою роль.

Именно благодаря этому удалось переломить ход матча, который для динамовцев складывался откровенно неудачно, если брать во внимание первый тайм и пропущенный гол в начале второй половины игры", — заявил Дулуб.

