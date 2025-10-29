Шахтер пройдет Динамо: букмекеры назвали фаворита матча Кубка Украины

29 октября, 15:41
Тренировка горняков перед матчем (Фото: ФК Шахтер)

Тренировка горняков перед матчем (Фото: ФК Шахтер)

В среду, 29 октября, в Киеве состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии турнира всего один матч, если он заканчивается вничью, то команды сразу пробивают серию пенальти.

Игра начнется в 18:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер. Также бесплатно можно посмотреть видеотрансляцию матча Динамо — Шахтер.

В букмекерских конторах фавориты встречи горняки. Котировки на основное время: победа Шахтера — 2.31, ничья — 3.45, победа Динамо — 3.15. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Шахтер — 1.69, Динамо — 2.17. В процентах это выглядит так: проход Шахтера — 59%, проход Динамо — 41%.

«Я ожидаю результативную игру. Думаю, что будет забито больше четырех мячей. Я бы так хотел. Но шансы у обеих команд — 50 на 50. Это не значит, что я прогнозирую ничью в основное время. Я считаю, что у двух команд будет одинаковый шанс победить. Я не думаю, что будет ничья, а в любом случае кто-то выиграет. А кто из них будет сильнее, уже решит его величество футбол», — сказал в комментарии для NV обладатель Кубка Украины-1992 Иван Гецко.

Ранее легендарный футболист сравнил составы Динамо и Шахтера перед битвой в Кубке Украины.

