Две самые титулованные команды страны жребий свел задолго до решающего матча турнира. Они встретятся в 1/8 финала.

«То, что теряем дерби в финале, — это, конечно, жаль. Но у нас есть команды, которые тоже могут подарить много сюрпризов — и в чемпионате, и в Кубке. Поэтому я бы не делал из этого проблему. Да, финал Динамо — Шахтер имел бы красивую вывеску, однозначно. Но это футбол, и с этим надо смириться», — считает обладатель первого Кубка Украины Иван Гецко.

Поединок состоится в среду, 29 октября, в Киеве. Начало в 18:00. Следите за нашей онлайн-трансляцией матча Динамо — Шахтер.

Поединок покажет УПЛ ТВ. Встреча будет доступна на ОТТ-платформах и в кабельных сетях. По этой ссылке смотрите бесплатно матч Динамо — Шахтер на сайте NV, а также на YouTube.

В конторах букмекеры считают фаворитом матча Шахтер. Донецкий клуб — действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2025 Шахтер обыграл Динамо в серии пенальти.

Кстати, если основное время сегодняшнего матча завершится вничью, то команды сразу будут пробивать 11-метровые удары.

Следите за ходом всех матчей 1/8 финала Кубка Украины.