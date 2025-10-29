Киев против Донецка в Кубке Украины (Фото: ФК Динамо)

Путевку в четвертьфинал турнира команды разыграют 29 октября в Киеве.

Матч начнется в 18:00. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Динамо — Шахтер, также там будет видеотрансляция встречи.

Также матч Динамо — Шахтер будет транслироваться на УПЛ ТВ, в том числе и на YouTube.

Реклама

На пути в 1/8 финала Динамо и Шахтер сыграли лишь по одному матчу в этом розыгрыше Кубка Украины.

Киевляне обыграли Александрию, а донецкий клуб прошел аматоров — команду Полесье Ставки.

Напомним, что Динамо и Шахтер — самые титулованные команда на уровне Кубка Украины. У горняков 15 трофеев, у динамовцев — 13.

Прошлый финал Кубка Украины Шахтер выиграл у Динамо в серии пенальти.