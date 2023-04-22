Динамо — Шахтер: где и когда смотреть центральный матч УПЛ 22 апреля, 11:05 Матч тура (Фото:ФК Шахтер)

Битва грандов украинского футбола состоится в субботу, 22 апреля.



Матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между Динамо и Шахтером станет ключевым для киевского клуба. Либо подопечные Мирчи Луческу остаются в гонке за золотыми медалями, либо придется думать, как попасть в Лигу чемпионов.

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Матч начнется в 17:00 и мы проведем онлайн-трансляцию поединка Динамо — Шахтер.

Игру также можно посмотреть на общенациональном канале 2+2, кроме того, прямая трансляция встречи будет на YouTube-канале Динамо Киев.

Напомним, что у букмекеров фаворит матча донецкий клуб. Коэффициент на победу Шахтера — 2.08, на ничью — 3.85, на победу Динамо — 3.80. Вероятность исхода встречи в процентах: успех Шахтера — 48%, ничья — 25%, победа Динамо — 27%.

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