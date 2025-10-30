В 1/8 финала Кубка Украины Динамо в волевом стиле обыграло Шахтер со счетом — 2:1. Действующий обладатель трофея потерял возможность в третий раз подряд выиграть турнир.

После украинского «классического» страсти не утихали даже вне поля. Защитник киевлян Денис Попов высказался об успехе Динамо, назвав текущий состав Горняков «пародией».

"Шахтер - хороший соперник, они вложили очень много денег в футболистов, поэтому создали нам трудности. Плюс насыщенный график что у них, что у нас. Было, честно говоря, нелегко физически. Но, в принципе, 90 минут выбегали, отборолись, добились результата.

Реакция скамейки запасных Шахтера? Я бы сказал, но нельзя такие слова здесь произносить. У меня есть свое видение на этот счет, думаю, это будет некорректно говорить. Вы сами все видели. Мы спокойно делаем свою работу, а они пусть кричат, паникуют.

А по поводу Классического. Это очень принципиальный матч. Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты посерьезнее — такие, как Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас так, можно сказать, пародия. Я учился на этих матчах и понимал, что это за матч. Поэтому так оно, наверное, осталось", — сказал Попов в комментарии для Telegram-канала Футбольный сектор.

Впоследствии на слова Дениса отреагировал футболист сборной Украины и Бенфики Георгий Судаков, который ранее играл за Шахтер.

«Поздравляю Динамо с первой победой за 5 лет у «пародистов», — написал Георгий в своем Telegram-канале.

Отметим, что победа в Кубке Украины стала для киевлян первой с апреля 2021 года. В предыдущих 9-ти играх было четыре ничьих и пять побед Шахтера.

Кстати, 2 ноября украинское классическое состоится уже в рамках 11-го тура УПЛ. Начало игры во Львове — в 18:00.

