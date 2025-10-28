Креатив Ярмоленко и уверенность Ризныка. Легендарный футболист сравнил составы Динамо и Шахтера перед битвой в Кубке Украины

В среду, 29 октября, киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют в матче 1/8 Кубка Украины.

Обычно эти команды встречались в финале турнира, однако на этот раз слепой жребий свел их задолго до решающего поединка.

Оба коллектива подходят к очному противостоянию после уверенных побед в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского разгромили Кривбасс со счетом 4:0, а команда Турана с аналогичным результатом поиздевалась над Кудровкой.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший игрок сборной Украины и легенда львовских Карпат Игорь Худобяк сравнил оптимальные стартовые составы самых титулованных клубов страны.

Состав Динамо в последнем матче:

Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Огундана.

Состав Шахтера в последнем матче:

Ризнык, Тобиас, Бондарь, Марлон, Педро Энрике, Педриньо, Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес, Невертон, Элиас.

Игорь Худобяк считает, что Ризнык в лучшей форме, чем Нещерет / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Если выбирать между Ризныком и Нещеретом, то мне сейчас немного больше нравится голкипер Шахтера. Мне кажется, что он выглядит увереннее и сейчас находится в лучшей форме, чем Руслан.

Относительно линии защиты — все же больше доверия на данный момент вызывает оборона донецкого клуба. Команда меньше пропускает и играет надежнее. «Горняки» более сыграны и имеют лучшие показатели на этом этапе.

А вот в полузащите я отдам предпочтение Динамо. Думаю, киевляне более сыгранные, более опытные, и от них можно ожидать большего креатива. Все же это украинская полузащита, поэтому я больше буду болеть именно за них.

Относительно атаки — не знаю… Думаю, если будет играть Ярмоленко, то она будет выглядеть интереснее у Динамо. Скамейка запасных у обеих команд примерно на одном уровне: немного игроков, которые могут существенно повлиять на ход игры или серьезно усилить команду", — сказал Худобяк.

Отметим, что матч состоится на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00.

Интересно, что Динамо потеряло трех игроков перед матчем с Шахтером в Кубке Украины, участие еще одного — под вопросом.

